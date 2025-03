Crise de combustíveis gera filas quilométricas e caos em Cobija, na fronteira com o Acre

A capital de Pando, Cobija, na fronteira com o Acre, vem enfrentando uma crise de desabastecimento de combustíveis nos postos da cidade. De acordo com a imprensa local, a situação tem gerado longas filas e preocupação na população, principalmente nos trabalhadores do ramo do transporte.

A falta de gasolina e de diesel se repete não só em Cobija, mas também em todo o departamento de Pando. Motoristas e taxistas estão entre os mais afetados pela situação.

Em meio à escassez de combustíveis, a população tem cobrado respostas concretas das autoridades sobre quando o abastecimento será normalizado, e pedem atuação da Agência Nacional de Hidrocarbonetos e da Direção de Trânsito de Pando para garantir a organização do abastecimento.

Imagens feitas por veículos de comunicação local mostram filas quilométricas de carros e motocicletas aguardando em busca de conseguir abastecer