Crustáceo gigante recém-descoberto ganha nome de vilão de “Star Wars”

Cientistas do Vietnã adquiriram um crustáceo gigante de pescadores e se surpreenderam quando notaram que se trata de uma espécie desconhecida. Os pesquisadores compraram os animais visando estudar o aumento da popularidade deles no país como alimento popular.

A nova espécie, que pertence a águas profundas, foi batizada de Bathynomus vaderi. A ideia do nome veio da semelhança da cabeça do bicho com o capacete do vilão Darth Vader, da franquia de filmes “Star Wars”.

Características do crustáceo “Darth Vader”

O B. vaderi chega a incríveis 32,5 cm de comprimento e pesa um quilo ;

e pesa ; Ele é um dos maiores isópodes conhecidos ;

; Se diferencia por ter 11 espinhos curvados para cima no pleotelso;

curvados para cima no pleotelso; É a segunda espécie supergigante registrada no Mar do Sul da China;

registrada no Mar do Sul da China; O habitat exato da criatura é incerto, já que os pescadores disseram que capturaram os animais em águas profundas próximo às Ilhas Spratly, segundo o g1.

Consumo do animal está em alta no país asiático

Em sete anos, o crustáceo, chamado de bo biên ou “insetos marinhos” pelos vietnamitas, virou moda no Vietnã, se tornando verdadeira iguaria culinária. O animal chegou a ser comparado com a lagosta, dada a qualidade de sua carne.

Com o crescimento na busca pelo B. vaderi, sua pesca também aumentou. Eles são vendidos vivos em mercados e restaurantes, podendo ser mantidos em tanques de água fria.

Na capital do Vietnã, Hanói, em 2017, o crustáceo chegou a valer US$ 80 (R$ 461,45, na conversão direta) por quilo. Atualmente, a depender do tamanho, varia entre US$ 27 e US$ 40 (R$ 155,74 e 230,72).

Nas redes sociais, existem vários anúncios de venda do animal criados por lojas de frutos-do-mar. Quando o cliente compra, recebe o B. vaderi vivo e em uma caixa de gelo.

Por enquanto, foram detectadas 11 espécies “supergigantes” e nove “gigantes” do Bathynomus. Contudo, existem várias outrasque ainda dependem de análise para serem divulgadas.

Quando falamos do sexo desse crustáceo, a espécie B. jamesi tem o macho mais comprido e mais pesado: 41 cm e mais de 2,6 kg, respectivamente, fazendo dela a maior supergigante e maior isópode conhecidos no Indo-Pacífico Ocidental.

A nova espécie foi descrita em artigo publicada em 14 de janeirona revista científica ZooKeys.