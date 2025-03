Cuidado! Golpes virtuais crescem no Acre; veja como os criminosos estão agindo e como se proteger

Em meio ao crescente avanço da tecnologia e à popularização dos meios digitais, os golpes virtuais têm se intensificado no Acre – e no Brasil. Embora até o momento não haja um posicionamento recente e oficial das autoridades locais, diversas orientações de especialistas e relatos de vítimas apontam para a necessidade urgente de redobrar a atenção.

Os golpistas atuam por diversos métodos, explorando desde fraudes envolvendo Pix até simulações de notificações de órgãos como Detran, IPVA e IPTU.

Muitos moradores de Rio Branco e demais cidades acreanas relatam o aumento das tentativas de fraude. Um usuário anônimo, que prefere não se identificar, comenta:

“Sempre recebo mensagens dizendo que minhas encomendas estão ‘retidas’ e que preciso pagar uma taxa via Pix para liberá-las. Já me informei e descobri que, muitas vezes, o pacote está a caminho e o golpe é uma tentativa de criar urgência para o pagamento.”

Esse relato reforça que, independentemente da modalidade, o fator em comum é a exploração da confiança e da falta de atenção dos usuários.

Diversas faces dos golpes virtuais

Os criminosos estão se reinventando a cada dia. Entre as técnicas mais comuns, destacam-se:

Golpe via pix e notificações falsas dos Correios: Mensagens informando que encomendas estão “retidas” e que uma taxa deve ser paga para liberação.

Mensagens informando que encomendas estão “retidas” e que uma taxa deve ser paga para liberação. Falsos alertas de órgãos públicos: Notificações de pagamento de Detran, IPVA, IPTU, entre outros, que simulam dívidas inexistentes.

Notificações de pagamento de Detran, IPVA, IPTU, entre outros, que simulam dívidas inexistentes. Pharming: Técnica que sequestra o computador do usuário para redirecioná-lo a um site falso, mesmo quando tenta acessar o site real. Os golpistas podem usar malware para infectar o dispositivo sem o conhecimento do usuário.

Técnica que sequestra o computador do usuário para redirecioná-lo a um site falso, mesmo quando tenta acessar o site real. Os golpistas podem usar malware para infectar o dispositivo sem o conhecimento do usuário. Golpe da renda extra: Promessas de ganhos fáceis em troca de pequenas tarefas, como curtir fotos ou avaliar produtos online, que na verdade visam apenas obter um investimento inicial sem retorno.

Promessas de ganhos fáceis em troca de pequenas tarefas, como curtir fotos ou avaliar produtos online, que na verdade visam apenas obter um investimento inicial sem retorno. Fraude de antecipação de recursos: Criminosos exigem pagamentos antecipados por produtos ou serviços inexistentes, como no caso de empréstimos consignados fraudulentos.

Criminosos exigem pagamentos antecipados por produtos ou serviços inexistentes, como no caso de empréstimos consignados fraudulentos. Golpe da falsa central: Uso de SMS ou ligações simulando ser a central de atendimento do banco, com o objetivo de coletar informações pessoais e confidenciais.

Uso de SMS ou ligações simulando ser a central de atendimento do banco, com o objetivo de coletar informações pessoais e confidenciais. Phishing e roubo de dados: Envio de e-mails e mensagens que parecem ser de empresas legítimas para obter dados pessoais e financeiros, possibilitando desde clonagem de WhatsApp até abertura de contas fraudulentas.

Envio de e-mails e mensagens que parecem ser de empresas legítimas para obter dados pessoais e financeiros, possibilitando desde clonagem de WhatsApp até abertura de contas fraudulentas. Malware: Softwares maliciosos que infectam computadores e dispositivos móveis, permitindo que os criminosos acessem informações sensíveis sem que o usuário perceba.

Veja a explicação com a ordem dos eventos que geralmente ocorrem nesses golpes, incluindo também o golpe do vídeo para desbloquear bancos:

Recebimento da mensagem fraudulenta: Você recebe uma mensagem (por SMS, e-mail ou redes sociais) informando que há um problema urgente, como uma encomenda retida, dívidas de órgãos públicos (Detran, IPVA, IPTU) ou até um alerta de bloqueio do banco. Criação do senso de urgência: A mensagem enfatiza a necessidade de agir imediatamente para evitar prejuízos, pressionando você a responder rapidamente sem verificar a veracidade da informação. Ação do usuário: Impulsionado pela urgência, você clica no link indicado ou atende a ligação, sem confirmar a origem da mensagem por canais oficiais. Redirecionamento para site ou plataforma falsa: Ao clicar, você pode ser direcionado a uma página de phishing, onde os golpistas solicitam dados pessoais, senhas ou até pagamentos via Pix para “liberar” o que supostamente é seu. Golpe do vídeo para desbloquear bancos: Em alguns casos, um vídeo manipulado é apresentado, aparentando ser um comunicado oficial ou de um atendente do banco, instruindo que uma taxa deve ser paga para desbloquear sua conta ou liberar transações. Esse vídeo é usado para reforçar a urgência e a credibilidade da fraude. Coleta de dados e/ou transferência de recursos: Com os dados inseridos ou o pagamento realizado, os golpistas conseguem acesso às suas informações financeiras, podem clonar o WhatsApp, abrir contas fraudulentas ou simplesmente transferir o dinheiro para contas de terceiros. Infeção por Malware (em alguns casos): Em golpes envolvendo pharming (fraude on-line que envolve o uso de código malicioso para direcionar as vítimas a sites falsificados na tentativa de roubar suas credenciais), o seu computador é infectado por malware que redireciona automaticamente para sites falsos, mesmo que você tente acessar o site real. Essa técnica coleta dados sem que você perceba.

Essa sequência demonstra como, a partir do simples recebimento de uma mensagem, o golpe se desenvolve em várias etapas até que o criminoso obtenha acesso aos seus dados ou dinheiro.

Essas orientações podem ajudar a identificar e, se necessário, interromper rapidamente a ação dos golpistas.

Medidas de prevenção essenciais

Para se proteger dos golpes digitais, os especialistas recomendam:

Cautela com mensagens e links: Sempre verifique a autenticidade dos remetentes antes de clicar em links ou fornecer dados pessoais.

Sempre verifique a autenticidade dos remetentes antes de clicar em links ou fornecer dados pessoais. Atualização constante dos sistemas: Mantenha seu sistema operacional, antivírus e demais softwares de segurança sempre atualizados.

Mantenha seu sistema operacional, antivírus e demais softwares de segurança sempre atualizados. Utilize autenticação de dois fatores: Esta camada extra de segurança pode evitar acessos não autorizados, mesmo que a senha seja comprometida.

Esta camada extra de segurança pode evitar acessos não autorizados, mesmo que a senha seja comprometida. Desconfie de promessas fáceis: Se a oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é um golpe.

Se a oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é um golpe. Verifique URLs e fontes: Antes de efetuar qualquer pagamento ou fornecer informações, confira se o site é oficial e se o contato procede.

Antes de efetuar qualquer pagamento ou fornecer informações, confira se o site é oficial e se o contato procede. Educação digital: Busque sempre informações atualizadas sobre as táticas utilizadas pelos golpistas. A conscientização é a melhor defesa contra fraudes.

Mesmo com todos os cuidados, infelizmente, muitas pessoas acabam sendo vítimas de golpes. Se isso acontecer, é fundamental agir rapidamente para minimizar os prejuízos.

Confira as principais orientações caso seja vítima de um golpe:

Bloqueie e corte a comunicação: Cesse imediatamente qualquer contato com o golpista – bloqueie números, e-mails e perfis suspeitos.

Cesse imediatamente qualquer contato com o golpista – bloqueie números, e-mails e perfis suspeitos. Contate sua instituição financeira: Informe ao banco ou operadora de cartão sobre a suspeita de fraude para bloquear a conta, cancelar transações e solicitar orientações sobre estorno, se possível.

Informe ao banco ou operadora de cartão sobre a suspeita de fraude para bloquear a conta, cancelar transações e solicitar orientações sobre estorno, se possível. Registre um Boletim de Ocorrência (BO): Dirija-se à delegacia ou utilize o sistema online para formalizar a ocorrência, registrando todos os detalhes do golpe.

Dirija-se à delegacia ou utilize o sistema online para formalizar a ocorrência, registrando todos os detalhes do golpe. Documente tudo: Guarde capturas de tela, mensagens, e-mails e qualquer outra evidência que possa auxiliar nas investigações e na reversão do prejuízo.

Guarde capturas de tela, mensagens, e-mails e qualquer outra evidência que possa auxiliar nas investigações e na reversão do prejuízo. Altere senhas e monitore contas: Atualize imediatamente todas as senhas de acesso às suas contas e verifique se há movimentações suspeitas.

Atualize imediatamente todas as senhas de acesso às suas contas e verifique se há movimentações suspeitas. Procure órgãos de defesa do consumidor: Faça denúncias no Procon, Reclame Aqui ou em plataformas oficiais de denúncia, como o Disque Denúncia, para alertar outras pessoas.

Faça denúncias no Procon, Reclame Aqui ou em plataformas oficiais de denúncia, como o Disque Denúncia, para alertar outras pessoas. Consulte um especialista: Se o golpe envolveu perdas financeiras significativas ou o roubo de dados, considere buscar orientação jurídica para avaliar a possibilidade de ações legais e reparação de danos.

Embora o cenário atual seja de alerta, a ausência de um posicionamento oficial recente das autoridades destaca a importância da mobilização social.Especialistas reforçam que a união de esforços para disseminar informações e boas práticas de segurança digital é crucial para conter o avanço desses crimes.

Enquanto as investigações continuam e as autoridades se organizam para combater esses métodos cada vez mais sofisticados, os cidadãos precisam se armar com conhecimento e cautela. Afinal, a prevenção depende, em grande parte, da atenção individual e coletiva diante das inúmeras formas de golpes que circulam pela internet.