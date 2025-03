Curso de Marketing Digital para Produção Cultural inicia no dia 10 de março

Com carga horária de 20 horas presenciais, o Curso Estratégico de Marketing Digital para Produção Cultural está com inscrições abertas para artistas e produtores culturais interessados em aprimorar seus conhecimentos na área. O curso acontece de 10 a 14 de março, das 14h às 18h, na Filmoteca da Biblioteca Pública, e contará com um conteúdo programático completo, abordando tendências do marketing digital, gestão de redes sociais para eventos culturais, assessoria de imprensa para projetos culturais, uso de inteligência artificial no setor cultural, entre outros temas essenciais para quem deseja se destacar no mercado cultural.

Além disso, contará com roda de conversa e cases de sucesso com nomes importantes como a influenciadora Maxine Silva, a publicitária e produtora cultural em Brasília, Kaká Bessa, e o ativista e produtor cultural Moisés Alencastro, idealizador de dois grandes festivais de cinemas locais – FestCine Originários e Festival Transamazônico. A iniciativa, realizada por Jackie Pinheiro Produções, tem financiamento da Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio do Governo Federal e do Governo do Estado do Acre, via Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM); e apoio local das empresas Café Contri e Miragina.

Para a idealizadora e coordenadora do projeto, “este é um espaço de aprendizado e troca de experiências, onde artistas e produtores poderão aprimorar suas habilidades e se destacar em um mercado em constante evolução. Nosso objetivo é não apenas capacitar, mas também promover a inclusão e a diversidade cultural, oferecendo oportunidades para jovens de baixa renda e indígenas. Acreditamos que, ao fortalecer a formação de nossos profissionais, estamos contribuindo para um cenário cultural mais rico”

O curso disponibilizará 30 vagas, sendo dez destinadas a jovens de baixa renda e cinco para indígenas de diversas etnias, reafirmando o compromisso com a inclusão e diversidade cultural. Como encerramento da formação, no dia 15 de março, às 17h, será realizado um sarau no Museu dos Autonomistas, com apresentações do músico e instrutor Diogo Soares e de músicos indígenas convidados. Logo depois, às 19h30, a programação segue com o show de lançamento do EP do cantor e compositor SAVNES, no Theatro Hélio Melo.

Saiba quem são os instrutores

O curso será ministrado por um time de profissionais com vasta experiência na área: a produtora cultural Jackie Pinheiro, que também é jornalista e atua em assessora de imprensa, a publicitária e co-fundadora da Made In Acre, Rayssa Alves, o músico, ativista cultural e diretor audiovisual Diogo Soares; e a social media e ilustradora Luíza Pinheiro. Juntos, eles trarão uma abordagem prática e inovadora, enriquecendo a experiência dos participantes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5tt0GBvK2iqiuhtizZpuTKbcqB6Yc92u0lXHOFPRxvecbdQ/viewform?usp=sharing

SERVIÇO :

Evento: Curso Estratégico de Marketing Digital para Produção Cultural

Data: 10 a 14 de março (14 às 18h)

Local: Filmoteca da Biblioteca Pública Estadual (Avenida Getúlio Vargas, nº 389, Centro)

Entrega de certificados: Museu dos Autonomistas (dia 15/3, às 17h)

Informações: César Júnior – WhatApp (21) 98279-9770

Financiamento: Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio do Governo Federal e do Governo do Estado do Acre, via Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM)

Apoio local: Café Contri e Miragina