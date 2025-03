Cursos gratuitos do Ifac capacitam mulheres em situação de vulnerabilidade social; veja detalhes

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu inscrições para o programa Mulheres Mil, com cursos gratuitos em quatro municípios do estado. As vagas são destinadas a mulheres em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de capacitá-las para o mercado de trabalho. Ao todo, são 201 oportunidades disponíveis para os cursos de Microempreendedora Individual, Operadora de Caixa e Vendedora.

O programa Mulheres Mil oferece uma excelente oportunidade para mulheres do Acre se qualificarem e ampliarem suas chances no mercado de trabalho. Além de promover a independência financeira, a ação contribui para o desenvolvimento econômico da região e fortalece a inclusão social.

Quem pode participar?

As vagas são exclusivas para mulheres que atendem aos seguintes requisitos:

Idade mínima de 16 anos.

Conclusão do Ensino Fundamental.

Estar inscritas no Programa Bolsa Família ou no Cadastro Único (Cadúnico).

Cursos oferecidos

O Ifac oferece as seguintes opções de cursos:

Microempreendedora Individual

Operadora de Caixa

Vendedora

Inscrições

As inscrições são presenciais e devem ser feitas nos seguintes locais e datas:

Cruzeiro do Sul : Cursos de Vendedora e Microempreendedora Individual, de 11 a 17 de março, das 07h às 17h, no Creas e Cras.

: Cursos de Vendedora e Microempreendedora Individual, de 11 a 17 de março, das 07h às 17h, no Creas e Cras. Sena Madureira : Curso de Vendedora, de 11 a 17 de março, das 07h às 13h, no Cras.

: Curso de Vendedora, de 11 a 17 de março, das 07h às 13h, no Cras. Tarauacá : Cursos de Vendedora e Microempreendedora Individual, de 11 a 21 de março, das 08h às 12h, na Secretaria Municipal de Promoção Social.

: Cursos de Vendedora e Microempreendedora Individual, de 11 a 21 de março, das 08h às 12h, na Secretaria Municipal de Promoção Social. Xapuri: Cursos de Vendedora e Operadora de Caixa, de 11 a 17 de março, das 08h às 16h, na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Documentos necessários

As interessadas devem apresentar os seguintes documentos originais: