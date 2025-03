Dana White abre o jogo sobre posição de Poatan no ranking do UFC

O mundo do UFC vive a expectativa por mais uma defesa de cinturão do brasileiro Alex ‘Poatan’ Pereira, campeão dos meio-pesados da organização. Neste sábado (8), ele será atração principal no duelo contra Magomed Ankalaev, em Las Vegas.

Dana White, presidente do Ultimate, é um dos grandes fãs de Poatan. Ele acredita que o brasileiro se tornará o melhor lutador do ranking do UFC em caso de vitória sobre o perigoso Ankalaev.

“Ele (Poatan) é uma das maiores estrelas do esporte no momento, se não a maior estrela do esporte. O que torna esse fim de semana tão incrível é que Ankalaev é uma ameaça séria a ele. É provavelmente a luta mais dura que ele já teve”, disse Dana White.

“A equipe dele sempre fala sobre a defesa de quedas dele, e como os fãs não sabem o quão bom ele é. Vamos descobrir isso no fim de semana. É uma luta dura para o Alex. Se ele sair dessa como tem feito em todas as outras lutas? Ele pode se tornar o melhor lutador peso-por-peso do mundo”, completou.

Alex Poatan é, atualmente, o terceiro melhor lutador peso por peso do UFC. Ele está atrás apenas de Islam Makhachev, campeão dos leves, e Jon Jones, campeão dos pesados.

Carreira vitoriosa

Aos 37 anos, Alex Poatan acumula um cartel no UFC de 12 vitórias e duas derrotas, sendo dez por nocaute. Ele conquistou o cinturão dos pesos-médios em 2022 e, no ano seguinte, o dos meio-pesados. Entre suas principais lutas estão vitórias sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz e Jiri Prochazka.

Com um estilo agressivo e preciso, Poatan se tornou um dos lutadores mais temidos e respeitados do UFC. Além do sucesso no octógono, o brasileiro também é um dos mais populares da atualidade entre os fãs.