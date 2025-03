Dani atende Big Fone, vai para a Loja Misteriosa e compra o ‘Poder do Dois’

Dani Hypólito atendeu o Big Fone antes de Dona Vilma e recebeu um benefício misterioso, sem detalhes imediatos sobre seu efeito. Ela compartilhou com os brothers que só saberia a utilidade do poder no momento certo e que poderia optar por não revelar nada.

Mais tarde, Dani participou da Loja Misteriosa e ganhou 2000 estalecas no jogo “Perder ou Ganhar”. Com esse saldo, ela escolheu comprar o “Poder do Dois”, que custava 1800 estalecas.

Esse poder lhe garante um voto duplo na próxima votação, ou seja, poderá dar dois votos na mesma pessoa.