Daniele conversa com Gracyanne sobre as fofocas reveladas por Renata; musa fitness se justifica

Daniele e Gracyanne têm uma conversa franca sobre os desentendimentos e fofocas expostas por Renata. A discussão aborda mal-entendidos, influências externas e a complexidade de relacionamentos em um ambiente de alta exposição. Ambas refletem sobre como a fama e os comentários alheios podem afetar suas decisões e interações.

Daniele e Gracyanne discutem as fofocas levantadas por Renata, com Gracyanne admitindo que, no início do jogo, teve dúvidas sobre Diego e se deixou influenciar por comentários, mas nega ter falado mal de Daniele. Daniele expressa sua decepção, destacando que seu irmão, Edson, só teria ido ao programa por algo sério. Gracyanne se desculpa, afirmando que nunca quis magoá-los. Ambas refletem sobre os desafios da fama e as barreiras que ela cria. Gracyanne lamenta não ter conversado diretamente com Diego e promete resolver a situação. A conversa termina com um abraço e um pedido sincero de desculpas, mostrando um esforço para superar os mal-entendidos.

Gracyanne fala sobre uma fofoca que foi enviada a Renata sobre Diego e Dani, e se justifica. Ela diz que se incomodava com a forma como Diego tratava Dani, especialmente quando brigavam, mas reconheceu que ele estava nervoso e Dani foi firme. Gracyanne agradece a Dani por não expô-la e fala que agora entende melhor a situação. Ela admite que talvez tenha falhado ao não conversar diretamente com Diego e que tentará falar com ele para esclarecer a situação. A conversa termina com um abraço e um pedido de desculpas de Gracyanne, que é gentilmente respondido por Dani.