Davi Brito assume armação nas redes sociais e explica o motivo

Davi Brito concedeu uma entrevista nesta quarta-feira (12/3) para o podcast Mussi de Climão, de Rodrigo Mussi, e assumiu, pela primeira vez, que fez uma montagem em uma foto postada em suas redes sociais, o que gerou grande repercussão há algum tempo.

Para quem não se lembra, durante sua viagem a Dubai, em novembro do ano passado, o campeão do BBB24 compartilhou imagens de luxo, incluindo uma em que aparecia em cima de um carro de alto padrão. No entanto, um detalhe na foto chamou a atenção. Ao fundo, era possível ver um helicóptero.

Montagem com helicóptero

Rapidamente, internautas mais atentos perceberam que a aeronave na verdade era uma montagem e não fazia parte do cenário real da imagem postada por Davi. Em conversa com Rodrigo Mussi, o ex-BBB confirmou que foi ele quem produziu a montagem e explicou os motivos por trás disso.

Inspiração

Brito começou comentando que muitas pessoas acreditam que ele faz esse tipo de coisa apenas para conseguir engajamento nas redes sociais. No entanto, o ex-brother detalhou que decidiu inserir o helicóptero em sua foto após ver uma imagem similar de um amigo seu.

“Eu falei: vou fazer igual! Por que não posso ter um helicóptero na minha foto também?”, disse Davi Brito, aos risos. O campeão do BBB24 ainda explicou que se descuidou ao escolher uma imagem de aeronave que estava sem piloto, o que acabou deixando o detalhe evidente.