De bike, bandido rouba mulher em plena luz do dia. Vídeo flagra crime

De bike, um assaltante roubou uma pedestre em plena luz do dia em Ceilândia Norte, na manhã deste quinta-feira (6/3). O crime foi flagrado por câmeras de segurança na região.

Veja:

A vítima ainda pediu para o criminoso não roubá-la. Mas as palavras foram ignoradas e o bandido fugiu pedalando com a carteira da mulher. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada.

Segundo o balanço da criminalidade no DF ao longo dos últimos 10 anos, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, o número de roubos a pedestres foi de 30.280 em 2025. Ao final de 2024, foram 10.659.