De reprovado na base à Seleção, Wesley cumpre profecia do Flamengo; veja a linha do tempo

Sua parte física sempre foi destaque, mas rapidamente começou a evoluir tática e tecnicamente. Em 2022, com só 18 anos, virou titular do sub-20 A e voltou a ter chance no profissional no time de garotos que disputa o início do Carioca. Em 2023, foi efetivado de vez no elenco principal, enfrentou críticas e vaias da torcida e virou titular com a chegada do técnico Jorge Sampaoli. No ano seguinte, foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro.