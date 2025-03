Deborah Secco revela decisão do ex após separação: “Tenho respeitado”

Deborah Secco falou sobre a relação com o ex-marido Hugo Moura, um ano após a separação. A atriz, que é mãe de Maria Flor, de 9 anos, fruto do casamento dos dois, contou que mantém bom relacionamento com o diretor e revelou decisão que ele tomou.

“O Hugo é uma pessoa que cada vez mais escolhe viver de forma discreta, então eu tenho respeitado muito isso”, contou Deborah em entrevista à Quem. “Mas ele é um grande pai, eu acho que é o melhor pai que ela [Maria Flor] poderia ter. É muito incrível ver a relação dos dois e a cumplicidade dos dois”, declarou.

“A gente vai estar junto sempre por ela. Ela é a coisa mais importante da minha vida e tenho certeza que é a coisa mais importante da vida dele também. A gente vai estar sempre escolhendo juntos por ela. Só prefiro não falar muito, porque sei que ele está querendo ficar cada vez mais discreto”, completou Deborah Secco.