Deborah Secco simula cena sensual em viatura e homenageia Mulher Banana no Carnaval

A atriz Deborah Secco, 45 anos, chamou atenção no segundo dia de Carnaval na Sapucaí, nesta segunda-feira (3), com um look ousado em homenagem à cantora trans Mulher Banana. A escolha faz parte de uma sequência de tributos que a atriz tem feito às “mulheres frutas” durante a folia de 2025. Antes disso, ela já havia aparecido com uma fantasia inspirada na Mulher Melancia, exibindo um decote marcante.

Para apresentar a fantasia, Deborah gravou um vídeo provocativo que remete tanto à homenageada quanto à sua icônica personagem Bruna Surfistinha, do filme homônimo. Na produção, a atriz contracena com o ator Jonathan Azevedo e protagoniza uma cena polêmica. O vídeo começa com os dois chegando a um bar, onde são abordados por um policial.

Na sequência, Deborah se aproxima do agente e sugere uma conversa reservada para evitar problemas. Com um tom sedutor, ela passa a mão no bumbum do policial e, pouco depois, surge com parte do corpo dentro da viatura, enquanto suas pernas ficam do lado de fora. A cena faz alusão a uma das passagens mais marcantes de Bruna Surfistinha, simulando um momento íntimo dentro do carro.

Nas redes sociais, a performance dividiu opiniões, mas muitos seguidores elogiaram a ousadia e a criatividade da atriz. “A referência ao ‘Bruna Surfistinha’… Eu amo!”, comentou um fã. “Você é uma escola de samba inteira”, brincou outro. Um terceiro internauta foi mais ousado e disse: “Queria eu ser o PM”. Outro admirador não poupou elogios: “A mulher mais sexy do mundo”.

Deborah segue aproveitando o Carnaval com looks que misturam sensualidade e homenagens a ícones populares. Sua presença na Sapucaí tem sido marcada por visuais chamativos e performances que geram repercussão, consolidando seu status como uma das celebridades mais comentadas da folia.