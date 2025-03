Deck Lovers: conheça o grupo de promoções exclusivas da rede Deck em Rio Branco

Que o Deck é um dos maiores conglomerados de restaurante do estado todo mundo já sabe!

O que nem todo mundo sabe é que o Deck tem um grupo com promoções exclusivas, em que o cliente além de poder ter acesso aos pratos com comida italiana, mexicana, hambúrgueres, sushi e o que mais você imaginar, pode concorrer a preferência no atendimento dos pedidos, cupons com entrega grátis e sorteios exclusivos com promoções relâmpago.

Vale lembrar ainda que aqueles que comprarem no aplicativo do Deck, irão concorrer ao sorteio de um voucher de R$200, que será realizado no perfil do Instagram da marca.