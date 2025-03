Defesa Civil aponta as causas principais da enchente que atinge bairros de Rio Branco; entenda

Vários fatores contribuem para o aumento do nível do Rio Acre, na capital acreana, de acordo com a Defesa Civil Municipal. Nesta segunda-feira (10), o afluente já ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 14 metros.

Um dos fatores está relacionado à vazante registrada nos municípios do Alto Acre, que fazem parte da bacia do Rio Acre.

“Quando a água está descendo de lá, essa é uma das razões para a enchente aqui, mas não é a única”, explicou o coordenador da Defesa Civil, coronel Cláudio Falcão, em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta segunda-feira (10).

“Nós temos também os afluentes do Rio Acre. O Riozinho do Rola é um fator que contribui bastante para o aumento do nível do Rio Acre aqui, seja elevando ou mantendo o volume. Ele também está enchendo, e nós temos essa água chegando”, acrescentou.

Falcão destacou que as chuvas locais e a saturação do solo também são fatores que colaboram para a elevação do nível do rio.

“Esses são os fatores que fazem o rio transbordar. Além disso, temos a saturação completa do solo, ou seja, ele já não absorve mais água. Toda a água escoa diretamente para o rio”, finalizou.