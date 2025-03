Defesa Civil atualiza boletim sobre os impactos das enchentes em Rio Branco; veja na íntegra

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre e a Defesa Civil Municipal de Rio Branco continuam trabalhando intensamente no atendimento às vítimas das enchentes que afetam a capital desde o início de março. De acordo com o boletim atualizado nesta segunda-feira (10), foram atendidas 19 ocorrências, com um total de 59 pessoas atendidas.

Entre os atingidos, 47 estão desabrigadas e foram encaminhadas para abrigos emergenciais. Uma das escolas que abriga famílias afetadas pela enchente é a Escola Municipal Maria Lucia, no bairro Morada do Sol, onde 10 famílias, totalizando 24 pessoas, recebem apoio. Além disso, a Escola Municipal Bem Fica, no bairro Bem Fica, será ativada como novo abrigo para atender mais famílias.

Até o momento, 13 bairros da cidade foram atingidos, e as equipes continuam monitorando as áreas afetadas, com o objetivo de prestar a assistência necessária às pessoas desalojadas e desabrigadas. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) também está coordenando as ações em conjunto com a Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e outras entidades, para garantir que os impactos das enchentes sejam minimizados.

As autoridades locais reforçam a importância da colaboração da população em situações de risco e destacam que, caso necessário, serão feitas evacuações das áreas de risco, com o suporte das equipes de resgate.