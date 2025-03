Defesa Civil diz que Rio Acre deve continuar vazando, mas enfrentará ‘repiquete’ nos próximos dias

Após ultrapassar a cota de transbordamento, o nível do Rio Acre começou a apresentar queda na capital acreana na tarde de terça-feira (11).

Às 9h, o rio atingiu a marca de 14,35 m (apresentando estabilidade). Às 12h, o afluente desceu para 14,33 m e, às 15h, chegou a 14,31 m.

Nesta quarta-feira (12), o nível do rio continuou baixando e chegou a 14,21m.

Em entrevista ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil, coronel Cláudio Falcão, afirmou que o rio deve continuar baixando, mas enfrentará um “repiquete” – como é popularmente conhecido o sobe e desce do rio – nos próximos dias, com a chegada de mais água vinda da região do Alto Acre.

“Nós tivemos muita chuva lá em Assis Brasil e Brasileia no dia de ontem, então, nessas duas cidades, o rio aumentou dois metros. Essa água deve demorar umas 48 horas para chegar aqui em Rio Branco. Estamos com decréscimo, então, quando essa água chegar aqui, possivelmente na quinta-feira, o rio voltará a subir”, explicou.

“Qual é a nossa expectativa? Que, quando essa água chegar daqui a 48 horas, já tenhamos saído da cota de transbordamento para que haja um espaço. Mesmo que o rio volte a transbordar, esperamos que não ultrapasse a cota máxima. Assim, teremos uma folga”, acrescentou.

Falcão disse que as chuvas devem diminuir entre os dias 13 e 16 de março, mas voltarão a aumentar a partir do dia 17.

“A outra coisa: a previsão é que, entre os dias 13 e 16, tenhamos uma diminuição no volume de chuvas. Porém, no dia 17, a previsão é que esse volume aumente bastante. Então, ele pode baixar agora para uma cota menor e depois subir novamente, o que chamamos de repiquete. Esses são os modelos meteorológicos com os quais estamos trabalhando no momento”, finalizou.