Defesa Civil emite boletim sobre os níveis dos rios no Acre e alerta para risco de alagamentos em várias regiões do estado

A Defesa Civil do Estado do Acre, em parceria com o Governo do Acre, divulgou neste domingo (16) o boletim informando sobre os níveis dos rios nas principais bacias hidrográficas da região.

As medições apontam para uma elevação significativa em vários pontos do estado, especialmente na Bacia do Rio Acre e Abunã.

De acordo com o boletim, os níveis dos rios em locais como Rio Branco e Xapuri estão acima da média, o que pode representar risco de alagamentos em algumas áreas.

Confira os níveis registrados:

Bacia do Rio Acre e Abunã:

Aldeia dos Patos: Não consta

Assis Brasil: 4,91m

Brasileia: 8,59m

Xapuri: 10,75m

Capixaba: 11,30m

Riozinho do Rola: 16,36m

Rio Branco: 15,75m

Porto Acre: 13,54m

Plácido de Castro: 12,79m

Bacia do Purus:

Sena Madureira: 13,41m

Manoel Urbano: 9,76m

Santa Rosa do Purus: 6,20m

Bacia do Tarauacá e Envira:

Feijó: 9,86m

Tarauacá: 9,87m

Jordão: 1,96m

Bacia do Juruá:

Cruzeiro do Sul: 13,45m

Porto Walter: 9,36m

Marechal Thaumaturgo: 11,10m

Rodrigues Alves: 14,25m

O Governo do Acre e a Defesa Civil orientam a população a acompanhar as atualizações e, em caso de emergências relacionadas às cheias, entrarem em contato imediatamente pelo número 193 para solicitar atendimento.

A população deve se manter atenta, especialmente nos locais com risco de alagamento.

Para mais informações, o Governo do Acre continua monitorando as condições dos rios e disponibilizando boletins atualizados.