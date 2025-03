Delegado diz que já sabe a motivação do assassinato de jovem de Cruzeiro do Sul; três foram presos; ASSISTA

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, identificou o corpo de João Vitor da Silva Borges, às margens do rio Juruá, o garoto estava desaparecido desde o último sábado (8). De acordo com as informações divulgadas pela polícia, o rapaz foi submetido ao “tribunal do crime, onde foi torturado antes de ser executado.

Segundo as apurações uma mulher teria atraído João Vitor até o local onde criminosos o aguardavam para cometer o homicídio. A suspeita foi presa na terça-feira (11), e segue sob custódia da Justiça. Além dela, mais duas pessoas foram presas na noite de terça-feira, suspeitas de envolvimento no crime.

VEJA MAIS: Caso João Victor: jovem foi entregue por amiga ao ‘tribunal do crime’ antes de ser morto

De acordo com o delegado Heverton Carvalho, responsável pelo caso, a PCAC tomou conhecimento da situação no domingo (9), por meio de postagens em redes sociais sobre o desaparecimento do jovem. Na segunda-feira (10), familiares registraram um Boletim de Ocorrência, mas as investigações já estavam em andamento desde a noite de domingo. A partir da coleta de informações, a polícia chegou a alguns nomes que poderiam estar envolvidos no crime.

A Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram incursões em diversos pontos da cidade, percorrendo o caminho feito pela vítima até o local onde foi assassinada.

O delegado destacou que a motivação do crime já é conhecida pela polícia, mas não será divulgada para preservar a família da vítima.

ASSISTA A ENTREVISTA: