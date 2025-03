Delma revela primeira impressão sobre as bailarinas com os gêmeos: ‘Jogo delas mostrando charme’

Delma confessou que, no início, achava que Eva e outra participante estavam “se envolvendo, se jogando” e questionou se isso fazia parte da estratégia delas no jogo. Eva reagiu com surpresa e brincou: “Tá é doida, Dona Joselma! Hahaha!”

Delma continuou explicando que, com o tempo, entendeu melhor a relação e percebeu que era apenas amizade. Ela também se surpreendeu ao descobrir a idade de Eva, dizendo: “Não sabia que tinha 31 anos. Pensei que tinha 20.”

Mesmo após Eva negar qualquer intenção estratégica ou clima romântico, Delma insistiu: “Eu pensei que era um joguinho, um charminho.” Eva rebateu: “Tudo aqui é maldado para o ruim…”, ao que Delma se defendeu: “Mas eu não maldei pro ruim não, não venha não.”