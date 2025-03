Derrotado nas urnas, secretário de Bocalom convoca ato por anistia aos presos do 8 de janeiro

Derrotados nas urnas em 2024, o ex-vereador e atual secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de Rio Branco, João Marcos Luz (PL) convocou a população acreana para participar da manifestação “Cruzada no Acre pela Liberdade”, marcada para este domingo (16), às 16h, no AFA Jardim, em Rio Branco.

O evento faz parte de uma mobilização nacional da direita e tem como principal pauta a anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

A manifestação também ocorre em meio a uma onda de críticas da oposição ao governo Lula (PT). Políticos como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carla Zambelli (PL-SP) estão liderando convocações para atos em todo o país na mesma data.

Entre os argumentos da direita para a mobilização estão recentes polêmicas envolvendo o governo federal, como a chamada “crise do Pix”, que gerou forte reação pública após a divulgação de um vídeo de Nikolas Ferreira questionando o monitoramento das transações eletrônicas pelo Banco Central. A repercussão foi tão grande que o Palácio do Planalto recuou na proposta.

Além disso, oposicionistas apontam possíveis irregularidades orçamentárias no programa social Pé-de-Meia, voltado para estudantes do ensino médio, após decisão provisória do Tribunal de Contas da União (TCU). Para aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), isso reforça argumentos para um eventual pedido de impeachment contra Lula.

No Acre, João Marcos Luz tem sido um dos principais nomes da oposição ao governo petista e busca mobilizar apoiadores para o ato de domingo. A mobilização ocorre em um momento de intensificação da polarização política no Brasil, com discursos inflamados de ambos os lados e uma direita fortalecida por episódios que desgastaram o governo. A expectativa é de que o ato reúna centenas de manifestantes no estado.