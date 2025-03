Desclassificação do Unidos do Fuxico se deu por nome de deputado em Abadá; entenda

O Bloco Unidos do Fuxico, campeão do Carnaval de Rio Branco em 2024, foi eliminado do concurso deste ano por colocar nome de deputado em abadá.

O edital do concurso proíbe qualquer tipo de ação que configure propaganda política, o que levou à eliminação do bloco.

O coordenador do concurso, Leandro Souza, explicou que foi apresentado um requerimento com provas contra o bloco.

“Pelo descumprimento do bloco, eles foram automaticamente desclassificados. No abadá da ala dos foliões, tem o nome de um deputado”, ressaltou.

Veja o momento da desclassificação: