Detento troca de roupa com acompanhante e consegue fugir da vigilância de policiais no PS de Rio Branco

Um detento, identificado até o momento apenas pelo vulgo “Escorpião”, que estava sob vigilância de Policiais Penais, fugiu do Pronto-Socorro de Rio Branco na noite deste sábado (15), após trocar de roupa com um acompanhante na ala de psiquiatria, localizada no 2° piso do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

Segundo informações de uma testemunha, Escorpião estava no leito sem algemas, pois uma enfermeira havia solicitado ao Policial Penal que não deixasse o detento algemado para facilitar a coleta de materiais para exames. Aproveitando-se desse pedido, o preso pediu para ir ao banheiro, mas o Policial Penal informou que já estava no fim do plantão e aguardava a chegada de seu colega para assumir a vigilância do preso.

Escorpião, aproveitando-se de um pequeno descuido do Policial Penal, conseguiu convencer outro acompanhante de um paciente da ala psiquiátrica a trocar de roupa com ele. Dessa forma, o detento vestiu roupas comuns, enquanto o acompanhante colocou a vestimenta laranja usada pelos presos. Em seguida, Escorpião passou despercebido pelo Policial Penal e fugiu do Pronto-Socorro de Rio Branco.

A forma como o detento conseguiu sair do hospital será investigada pela Polícia Civil. O corregedor do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) esteve no Pronto-Socorro para acompanhar os levantamentos que estavam sendo feitos no local.

Ainda segundo informações preliminares, Escorpião pode estar na região da Baixada da Sobral, onde nasceu e foi criado.