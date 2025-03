Detran explica passo a passo para renovar a CNH no Acre; confira

A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um dos serviços mais demandados pelos motoristas no Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). Somente em 2024, mais de 70 mil documentos de habilitação foram emitidos no estado, sendo cerca de 33 mil referentes à renovação do documento.

Para evitar transtornos, é essencial que os condutores fiquem atentos à data de validade da CNH e às etapas necessárias para a renovação. O procedimento inclui a realização de novos exames médicos, como testes de visão e reflexos motores, além da atualização da foto e da coleta biométrica das digitais.

Os motoristas podem comparecer a um dos postos de atendimento do Detran/AC portando um documento oficial com foto (original e cópia) e um comprovante de residência. Em Rio Branco, o atendimento acontece na sede do Detran e na Praça Amarela da OCA. Já no interior, os serviços são prestados nas unidades da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). O prazo para a emissão da nova CNH, após a conclusão do processo, é de cinco dias úteis.

Condutores das categorias C, D ou E precisam apresentar o exame toxicológico no momento da solicitação da renovação. O teste deve ser feito em uma clínica credenciada pelo Detran e tem validade de 90 dias a partir da data da coleta da amostra. Informações sobre as taxas do serviço estão disponíveis no site do órgão.

A validade da CNH varia conforme a idade do condutor. Motoristas com menos de 50 anos devem renovar o documento a cada 10 anos. Já aqueles entre 50 e 70 anos precisam refazer os exames médicos a cada cinco anos. Para quem tem 70 anos ou mais, o prazo de renovação é de três anos. Caso o exame médico identifique condições que possam comprometer a condução segura, o prazo pode ser reduzido por recomendação do perito.

Os serviços de renovação da CNH estão disponíveis em diferentes unidades do Detran no estado. Em Rio Branco, o atendimento ocorre na sede do órgão, das 7h às 14h, e na OCA, das 7h às 13h30. No interior, as Ciretrans de 16 municípios realizam o procedimento no horário das 7h às 14h.