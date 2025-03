DHPP cumpre mandado de prisão e prende foragido que planejou ataque armado na Cidade do Povo

O foragido da justiça Kelvin Eduardo Souza Apurinã, de 22 anos, foi preso pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na tarde desta quarta-feira (12), no bairro São Francisco, na capital acreana. A prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo Juiz da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Rio Branco.

Kelvin, que havia sido condenado a 2 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto, foi implicado no planejamento de um ataque armado contra uma facção rival no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em maio de 2023. Na ocasião, ele e outros quatro indivíduos foram apreendidos em uma área de mata com um arsenal que incluía um fuzil calibre .556, pistolas e revólveres.

Após a sentença, o acusado rompeu sua tornozeleira eletrônica, o que motivou sua fuga. Durante a ação desta quarta-feira, a polícia conseguiu localizá-lo e realizar sua captura. Kelvin foi levado à Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) para os procedimentos iniciais e, em seguida, conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde serão tomadas as providências legais cabíveis.