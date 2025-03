Dia da Mulher: vereadora mais jovem do Acre revela desafios femininos em ocupar espaços de poder

Com apenas 25 anos de idade, Alana Souza tem se destacado como símbolo de representatividade feminina no município mais ocidental do Brasil, Mâncio Lima, no interior do Acre, ao se tornar a vereadora mais jovem do município. Sua trajetória destaca não a importância da presença feminina em cargos de poder e na política como ferramenta de inclusão social.

Neste ano de 2025 completa-se 93 anos da conquista ao direito do voto feminino, no entanto, pouco a pouco a presença feminina na política tem crescido no país. Alana Souza faz parte da câmara com o maior número de mulheres parlamentares entre os municípios acreanos. Das 11 cadeiras, 4 são ocupadas por elas.

O caminho para a política começou em 2021, quando Alana, que é engenheira agrônoma de formação, ingressou no movimento cooperativista, assumindo aos 21 anos a presidência de uma cooperativa de café, experiência que, segundo ela, despertou sua vocação para o trabalho coletivo. Poucos meses depois, assumiu o cargo de secretária de produção, tornando-se a primeira mulher a ocupar a função em mais de quatro décadas de história do município.

“Foi na secretaria de produção que eu vi a importância das políticas públicas. Quando elas chegam, àqueles que mais precisam, quando tem pessoas comprometidas e também pela necessidade de mais mulheres na política, pela necessidade de pessoas que realmente tenham aquele olhar e aquele compromisso com os da ponta. Como eu trabalhei desde o princípio com os produtores, com a zona rural, então eu sentia muito essa necessidade de ter alguém que desse voz para essas pessoas”, explica.

A presença da mulher em espaços de poder

Assim como nas vivências diárias, são inúmeras as barreiras que existem na trajetória delas. Nesse período, a jovem revela ter enfrentado diversas formas de preconceitos relacionados a sua idade e gênero, mas a formação em engenharia agronômica e o compromisso com a agricultura familiar foram determinantes para conquistar o respeito da comunidade.

“Para mim foi um dos pontos mais desafiadores. E outro foi o fato de ser também a mais jovem. Na época que eu assumi eu tinha 21 anos. Eu ouvi muitos comentários preconceituosos. E tinha que está provando todos os dias o meu potencial, a minha capacidade. O que contribuiu muito foi a humildade. Eu ouvia muito as pessoas que já estavam lá há mais tempo. Mas por muitos momentos eu passei sim situações constrangedoras, situações de preconceito mesmo, de intimidação por ser mulher, por ser jovem”, revela.

A atuação como secretária de produção serviu de alicerce para a candidatura à vereança em 2024. Eleita com grande apoio popular, a jovem passou a integrar uma bancada composta por quatro mulheres, marcando um avanço na representatividade feminina na Câmara Municipal. Atualmente, exerce o cargo de primeira secretária da mesa diretora, um dos mais importantes na casa legislativa.

“Mas torno a dizer, a parte técnica, ela foi muito importante porque eu estava em um lugar que eu estudei. Então eu tinha conhecimento suficiente para defender, para buscar. Hoje, como vereadora, como eu já tinha conquistado meu espaço na Secretaria de Produção, já tinha provado a minha capacidade, foi bem mais fácil eu chegar nas casas, eu pedir voto, porque as pessoas tinham essa confiança no meu nome”, ressalta.

A mulher na política

Alana Souza foi a segunda mulher mais bem votada no município e 7ª parlamentar no ranking geral de votos. Suas principais bandeiras são a agricultura como fonte de desenvolvimento econômico, a inclusão da juventude e o fortalecimento do protagonismo feminino na política. Alana acredita que a união entre as mulheres é essencial para quebrar barreiras e conquistar mais espaço na tomada de decisões.

“Eu sempre digo que a mulher é mais sensível ao todo, mas principalmente às causas da mulher, que não tem nada melhor do que uma mulher para falar de outra mulher. É muito importante essa participação política e eu quero muito ser, inclusive, um incentivo, uma referência para outras mulheres estão entrando nesse meio. Aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço. Claro, que tendo que provar todos os dias, mas a união faz a força. Há duas legislaturas atrás, nós tínhamos apenas uma mulher e ela sempre comenta comigo que era muito difícil para ela, tinha que se calar muitas vezes e hoje ela se sente muito confortável. Acaba que a gente é uma rede de apoio uma para a outra”, argumenta.

A vereadora acredita que a crescente participação de mulheres na política possibilita que as pautas classificadas como “femininas” tenham maior visibilidade no poder público, e que outras sejam incentivadas a ocupar espaços em cargos de poderes e em tomadas de decisões.

“A gente quer, cada vez mais, incentivar as mulheres e mostrar que as mulheres podem sim estar na política, que as mulheres podem sim participar da tomada de decisões do nosso município e de todos os cargos que elas têm interesse”, complementou.

Aspirações para o futuro

Apesar do pouco tempo na vida política, o desejo pelo bem coletivo e a preocupação com pautas de relevância, tanto para a juventude, quanto para os pequenos produtores, em especial, faz com que Alana almeje seguir na carreira e futuramente, quem sabe, ocupar um cargo no Executivo Municipal.

“Claro que a gente precisa sentir o momento, sentir também questões de apoio e tudo mais, mas sim, eu tenho aspirações maiores. Mas eu sempre digo que um passo de cada vez. Por isso eu comecei hoje como vereadora, porque eu quero viver cada passo, entender a política, aprender, de fato, todo esse processo para, se Deus quiser, futuramente a gente dá passos mais largos, passos mais na frente. E chegar, com certeza, quem sabe a prefeita”, revelou.