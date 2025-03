Diocese lança Campanha da Fraternidade voltada ao Meio Ambiente; entenda o tema deste ano

Diocese de Rio Branco deu início, nesta quarta-feira (5), à Campanha da Fraternidade 2025, que este ano aborda o tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e traz o lema “Deus viu que tudo era muito bom”. A iniciativa, promovida anualmente pela Igreja Católica durante a Quaresma, tem o objetivo de mobilizar a sociedade para questões sociais e espirituais relevantes. Neste ano, o foco está na preservação ambiental e na necessidade de uma mudança de comportamento diante das crises ecológicas.

Durante o lançamento, o bispo Dom Joaquín Pertiñez destacou que a campanha não se limita a debates religiosos, mas convida toda a população a refletir sobre o impacto humano no meio ambiente e o compromisso com as futuras gerações. “O planeta é um presente divino, e nossa missão é cuidar dele. O clamor dos pobres e da Terra exige de nós uma resposta concreta”, afirmou.

A Campanha da Fraternidade, promovida no Brasil desde 1964, é um dos maiores movimentos de conscientização social da Igreja Católica. A cada ano, um tema diferente é escolhido para estimular a reflexão e a ação entre os fiéis. Em 2025, a iniciativa se baseia nos ensinamentos do Papa Francisco e no Sínodo da Amazônia, realizado em 2019, que reforça a ecologia integral como um caminho para enfrentar os desafios ambientais da atualidade.

Representando a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), a professora Fátima Nascimento ressaltou que a preservação ambiental não é apenas um dever cívico, mas também um ato de fé. “A sustentabilidade deve ser vista como um compromisso coletivo. Precisamos unir esforços para proteger os recursos naturais e garantir um futuro melhor para todos”, declarou.

VEJA TAMBÉM: Saiba o estado de saúde do papa Francisco após crises respiratórias

Realizada tradicionalmente no período da Quaresma, a Campanha da Fraternidade propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre fé, justiça social e sustentabilidade. A expectativa é que, ao longo desse período, comunidades, paróquias e escolas se mobilizem em prol de ações concretas para minimizar os impactos ambientais e promover um estilo de vida mais responsável.