Diretor de Anora é acusado de plágio no filme que venceu o Oscar

Sean Baker, diretor de Anora, filme que recebeu cinco Oscars no último domingo (2/3), foi acusado de plágio em uma série de postagens nas redes sociais. Segundo o relato, o diretor teria plagiado uma produção de 2015 para fazer Anora.

O relato foi feito pela atriz Emily Warfield, que afirmou que Anora foi criado com base em um projeto chamado The Skill Set, criado por Alana Massey. Esse projeto abordava a temática de “amizades, vinganças e trabalho sexual” e não teria sido finalizado por falta de recursos.

Emily teria participado do início do projeto e revelou que foi inclusive gravado um piloto para atrair recursos para a produção. Em 2016, o The Skill Set teria sido apresentado para Sean Baker com o intuito de pedir conselhos para ele sobre a produção, segundo Emily.

“Baker roubou os personagens, o cenário, os temas e o tom de uma pequena produção feita por trabalhadoras do sexo da qual participei em 2015, e que foi compartilhada com ele em 2016 para pedir seu conselho”, escreveu a atriz no Bluesky.

Segundo a atriz, Sean não teria mudado nem as características da personagem principal e nem o nome, Annie, que foi interpretada por Mikey Madison em Anora. ““Não mudar o nome da Annie ou a aparência dos personagens principais é tão audacioso e desnecessário, ele só faria isso se realmente achasse que a gente não era nada”, opinou.

Emily também teceu críticas diretas ao diretor e afirmou que Sean e Alana teriam mantido “extensa comunicação direta” sobre “trabalho sexual e sua representação para um artigo sobre o assunto”. “Não vou ter medo do que pode acontecer só porque um twinkzinho da Geração X, de cabelo seboso, tem uma estatueta e dinheiro para advogados”.

Em 2017, Alana Massey chegou a compartilhar o piloto da produção nas redes sociais como uma forma de tentar transformar o projeto em realidade. Sem recursos, a produção não foi continuada. Alana Massey não se manifestou sobre as acusações.

Até a publicação dessa matéria, nem Sean Baker e nem membros da produção de Anora se manifestaram sobre o caso.