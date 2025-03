DJ Calixto agita terceira noite do Carnaval de Rio Branco na Praça da Revolução; veja as fotos

A terceira noite do Carnaval da Família em Rio Branco, neste domingo (2), foi marcada por muita música e animação ao som do DJ Calixto. O artista agitou o público na Praça da Revolução com um repertório variado, que levou à festa hits do momento e alguns clássicos.

Entre os sucessos do artista estão, Marrento, cheiroso; Morenin Apetitoso; e Então Movimenta.

A programação do Carnaval da Família segue movimentando o Centro da cidade, também com atrações locais, proporcionando um espaço para crianças e opções para quem deseja curtir a festa com segurança e diversão.

Confira os melhores momentos da atração feitos pelo fotógrafo Fagner Delgado: