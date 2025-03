Dj Calixto, Baile dos Idosos e Bloco ‘Vai Quem Quer’: veja os destaques da 3ª noite de Carnaval da Família

A terceira noite do Carnaval da Família neste domingo (2), em Rio Branco, foi marcada de muita diversão e folia, com direito ao prefeito do município, Tião Bocalom, tomando banho na fonte da cidade.

Com o tema “Bloco dos Sujos”, a festividade contou com um baile para o publico infantil e para idosos. Além da apresentação do DJ Richard Bader, Elias Sarkis e banda e a atração nacional, DJ Calixto.

Em outras partes da capital, principalmente no Tucumã, o tradicional Bloco ‘Vai Quem Quer’ arrastou uma multidão nas ruas, com muito samba, axé e funk

Veja as fotos: