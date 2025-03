DJ Ivis reata com ex-mulher que o expôs por agressões

A reconciliação entre o DJ Ivis e Pamella Holanda vem causando um grande rebuliço na web. Após serem vistos curtindo uma viagem em família, a empresária recebeu duras críticas por ter reatado com o amado. Para refrescar a memória, o músico foi acusado de agredir a esposa quando ainda estava grávida de nove meses.

Vale lembrar que em outubro do ano passado, a moça foi vista curtindo o aniversário da filha ao lado do famoso. Após ser bombardeada, ela veio a público explicar a situação com o artista. “Sei que vou chocar muitas pessoas com o que vou dizer, mas vai ter gente que vai me entender”, iniciou.

E seguiu com as declarações. “Não consigo esconder a minha alegria de que eu tenho caminhado no caminho certo, de que tenho feito escolhas sábias, não só para mim, como para a minha filha também”, pontuou.

Por fim, Pamella esclareceu, na época, que a relação com Ivis era apenas por causa da herdeira de cinco anos. “Temos uma relação muito boa. Isso é algo que acredito ser muito mérito meu, de saber conduzir, saber ceder e ter maturidade. Mas, sem deixar me impor”, concluiu.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre a suposta reconciliação: “Como assim? Eles voltaram?”, “Minha mãe apanhava muito do meu padrasto. Separou, e ele a assassinou a pauladas”, “Admirei muito a postura dela na época do acontecido. Mas também não tenho capacidade de julgar, só desejo que dessa vez seja diferente”.