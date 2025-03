DJ recebe cerveja diretamente do drone durante o Carnaval 2025 e diverte o público; veja vídeo

Durante o Carnaval 2025 na Praça da Revolução, um momento inusitado marcou a festa: o DJ Lauro Felix recebeu sua cerveja Altaneira de uma forma completamente inovadora.

Enquanto comandava a pista de dança no palco, o drone, sendo pilotado por Márcio Garcia de dentro do estande, voou até o DJ com uma cerveja geladinha.

O momento foi transmitido ao vivo, gerando ainda mais repercussão nas redes sociais e mostrando como a Altaneira está sempre à frente nas tendências, buscando proporcionar experiências únicas aos seus consumidores.

Veja o momento: