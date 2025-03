Dólar cai frente principais moedas e marca menor nível em quase três meses

Nesta terça-feira (4), o dólar marca queda acima de 0,50% no índice DXY, cesta das principais moedas estrangeiras, o menor nível desde 9 de dezembro de 2024.

Por volta das 14h10, a divisa dos EUA perdia cerca de 0,52%, aos 106.187 pontos.

O índice DXY mede o desempenho do dólar norte-americano frente a uma cesta de divisas globais, e cada uma tem o seu peso na composição da lista: Euro (57,6%), Iene (13,6%), Libra (11,9%), Dólar Canadense (9,1%), Coroa Sueca (4,2%) e Franco Suíço (3,6%).

As apreensões com uma potencial guerra comercial e seus efeitos nas economias mundiais poderiam impulsionar o dólar norte-americano. Porém, dados econômicos recentes mais fracos pressionaram a moeda dos EUA.

“Apesar de os EUA ampliarem suas tarifas para o Canadá e o México, a baixa atividade econômica interna impede uma valorização acentuada do dólar, mesmo com as novas tarifas”, comentou Chris Turner, líder global de mercados do ING, à agência Reuters.

Os gastos com construção nos EUA caíram 0,2%, em janeiro, e o investimento em construção residencial caiu 0,4% no mesmo período, de acordo com dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

O PMI industrial norte-americano recuou de 50,9 em janeiro para 50,3 no mês passado, segundo informações do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês).

Nesse contexto, muitos investidores optam por ativos considerados mais seguros. O iene japonês e o franco suíço apresentaram uma alta de quase 1%, refletindo as preocupações em torno do crescimento econômico global e os efeitos das tarifas.

O dólar canadense se valoriza cerca de 0,45%, sendo negociado a 1,4471 por dólar norte-americano. No pregão de segunda-feira (3), encerrou a sessão a US$ 1,4542, o menor nível em um mês, após a confirmação das tarifas pelo governo Tump.

O euro avança diante da ausência de tarifas sobre a União Europeia e do estreitamento da diferença entre os rendimentos dos títulos dos EUA e da zona do euro, tornando o dólar menos atraente aos investidores.

A moeda europeia atinge US$ 1,0547, o maior nível desde dezembro, com alta de 0,5% em relação à segunda-feira (3).

A valorização dos rendimentos dos títulos do governo da zona do euro em relação aos dos EUA também contribuiu para esse movimento, impulsionado pelo recuo de Trump no apoio à Ucrânia, o que aumentou as expectativas de maior endividamento e gastos com defesa.

O mercado agora aguarda a reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira (6), com investidores precificando um novo corte de 25 pontos-base na taxa de juros do bloco.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caem nesta terça-feira para 4,115%, menor nível desde outubro.

A libra esterlina também registra alta de 0,3%, sendo cotada a US$ 1,2744. Contra o iene japonês, o dólar recuou 0,9%, fechando em 148,17 ienes por dólar, a menor cotação desde outubro.