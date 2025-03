Doncic tem recorde de pontos, mas Lakers perdem para Bucks e sofrem terceira derrota consecutiva na NBA

Mesmo sem a companhia do camisa 23, o esloveno anotou 29 pontos antes do intervalo e somou 16 no segundo tempo para estabelecer uma nova marca na equipe californiana. Ele também terminou a partida com 11 rebotes e três assistências e os seguintes aproveitamentos: 7/14 em arremessos de dois pontos, 7/13 na bola tripla e 10/12 em lances livres.