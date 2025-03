Dono da Confraria fala pela 1ª vez sobre motivos do fechamento do bar; veja detalhes

O proprietário da Confraria Gastrobar, após repercutir o anúncio nas redes sociais sobre o encerramento das atividades, explicou o motivo de fechar as portas e destacou as dificuldades de empreender no estado.

“Muito difícil ter um empreendimento na área da noite em crise financeira, o lazer é o primeiro a ser cortado”, disse o proprietário com um conjunto de motivos para tomar essa decisão que já estava sendo pensada há um tempo.

Ele questionou a falta de estímulo ao empreendedor, em que está cada vez mais difícil manter um negócio com aumento de taxas e ao perfil econômico direcionado.

Foram 10 anos de trabalho e comprometimento que trouxe grandes artistas e momentos que ficarão na memória. No momento, não há novos projetos para o local ou algum empresário visando com intuito de reabrir.

Até a data do encerramento do bar, que será dia 29 de março, as programações seguem com artistas que sempre frequentaram a casa. Sobre o especial ao Dia da Mulher (08 de março), o evento contará com a presença de cinco cantoras locais para homenagear as mulheres.

Confira abaixo mais informações e acompanha no Instagram @aconfrariagastrobar os últimos encontros do gastrobar:

Coluna Gabriela Informa:

Teremos na coluna: notícias voltadas a empresas, empreendimentos, negócios, eventos, entrevistas apuradas e novidades. O objetivo será de 1 a 2 textos por semana.