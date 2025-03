Dupla se fantasia de Fernanda Torres em noite que artista concorre ao Oscar de melhor atriz

O domingo (2) de Carnaval neste ano de 2025 divide os holofotes com a maior premiação do cinema mundial, o Oscar.

A premiação da sétima arte tem uma importância maior ainda para o Brasil nesta edição, já que a obra Ainda Estou Aqui concorre em três categorias diferentes, sendo elas Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Filme e Melhor atriz, com Fernanda Torres.

Como forma de homenagear a atriz, que poderá ganhar o prêmio máximo do cinema nesta noite, dois foliões, que marcaram presença no carnaval do Tucumã, bloco do Vai Quem Quer, de vestiram Fátima e Sueli, Fernanda Torres e Andréa Beltrão, do seriado brasileiro Entre Tapas e Beijos.