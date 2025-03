Durante dois anos, mulher tinha acesso a eventos esportivos fingindo ser repórter da ESPN

Imagine passar dois anos com acesso VIP a grandes eventos esportivos, dando entrevistas sobre sua rotina jornalística, postando fotos na redação e ainda conseguindo patrocínio para cobrir campeonatos. Pois bem, para Luana Santos, era tudo isso — com um pequeno detalhe: o emprego não existia.

A jovem conseguiu acesso no mundo esportivo fingindo ser jornalista da ESPN Brasil. Durante dois anos, Luana enganou a todos, desde organizadores de eventos até podcasts esportivos, que a convidaram para falar sobre sua “brilhante” trajetória no jornalismo. Ah, e ela ainda se dava ao luxo de dizer que acumulava um segundo cargo no marketing do Corinthians. O currículo de respeito, só faltava ser real.

Em maio de 2024, Luana participou do podcast Papo Reto Esportes, onde se apresentou com orgulho: “Eu sou repórter da ESPN Brasil”. Ela ainda detalhou suas funções, explicando que cobria o Red Bull Bragantino e, paralelamente, ajudava na estratégia de marketing do Corinthians. O Corinthians negou qualquer vínculo com ela, e a ESPN sequer sabia da existência dessa funcionária.

Nas redes sociais, a jovem estampava na bio: “Repórter e assessora de imprensa @espnbrasil”, o que ajudava a manter a farsa. Com credenciais e um crachá suspeito, Luana foi parar em eventos importantes, como a final do Campeonato Brasileiro Feminino, sempre na suposta função de jornalista esportiva. Ela chegou a angariar patrocinadores para bancar suas viagens.

A Disney, dona da ESPN, foi alertada e, ao investigar, percebeu que Luana nunca assinou uma matéria para o canal e nem apareceu em transmissões. Além de muitas das fotos que ela postava na redação eram copiadas de funcionários reais da emissora.

Agora, o caso foi parar no jurídico da multinacional. A ESPN confirmou que está apurando a situação, enquanto Luana apagou suas redes sociais. Corinthians e CBF, por sua vez, também se desvincularam da história.