Durante operação, Polícia prende ‘Dandinha’, um dos criminosos mais procurados do Acre

Em uma ação de sucesso realizada na tarde de segunda-feira (10), a Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, em Cruzeiro do Sul, A.M.O., de 29 anos, um dos criminosos mais procurados da região. Ele acumulava dois mandados de prisão e possuía uma extensa ficha criminal.

A prisão aconteceu no bairro da Várzea e foi resultado de um trabalho coordenado de inteligência realizado pelos agentes do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC). O suspeito, conhecido como “Dandinha”, é considerado um dos elementos mais perigosos da região do Juruá.

De acordo com informações da polícia, “Dandinha” possui forte vínculo com uma organização criminosa e é responsável por vários homicídios qualificados no estado. Além disso, ele tem um papel de liderança dentro do grupo criminoso, onde coordenava e executava operações violentas, incluindo o tráfico de drogas, com grande influência na região de fronteira com o Peru.

As autoridades destacaram a importância dessa prisão para a segurança pública local.