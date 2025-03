É #FAKE mensagem que fala sobre WhatsApp Gold e vírus que pode zerar a conta bancária e bloquear o celular

“A mensagem é falsa. Não existe nenhuma outra versão do WhatsApp a não ser a oficial (WhatsApp Messenger ou WhatsApp Business). Os aplicativos não compatíveis são versões modificadas do WhatsApp. Eles foram desenvolvidos por terceiros e violam nossos Termos de Serviço. O WhatsApp não é compatível com esses aplicativos porque não podemos validar as medidas de segurança implementadas por eles”.