E se a resposta vier de onde você menos espera?

A gente acha que sabe de tudo, não é? Que já identificamos quem deve estar ao nosso lado, quem pode nos ajudar e de onde virão as oportunidades. Mas a vida tem um jeito surpreendente de virar nossas certezas de cabeça para baixo.

Veja o caso de Moisés. Quem poderia imaginar que Deus salvaria um bebê hebreu por meio da filha do faraó? Justamente alguém do povo que oprimia os hebreus! Ou então Saulo, um perseguidor dos cristãos, que acabou se tornando Paulo, o maior defensor da fé que um dia tentou destruir. Se você estivesse lá, assistindo tudo de perto, jamais imaginaria que esses desfechos seriam possíveis.

E na sua vida, quantas vezes você já ignorou uma oportunidade só porque ela não veio do jeito que esperava? Quantas portas fechou por preconceito, orgulho ou simplesmente por não enxergar além das suas certezas?

Li um texto da psicóloga Natália Costa que falava sobre isso: “Nosso olhar condicionado pelo passado pode nos impedir de enxergar o presente com clareza.” E é exatamente assim! A gente insiste em analisar tudo com base nas experiências antigas, sem perceber que Deus pode estar agindo de uma forma completamente nova.

Marilene Kehdi nos lembra: “A vida sempre nos coloca diante do que precisamos aprender, e não do que gostaríamos de escolher.” Talvez aquela crítica que doeu seja o empurrão que você precisava. Talvez aquela pessoa que você subestima tenha algo valioso a te oferecer. E se aquele convite inesperado for, na verdade, a grande chance que você tanto esperava?

A verdade é que Deus pode estar enviando ajuda por caminhos improváveis. E aí, será que você está prestando atenção? Existe uma frase que exemplifica bem: “O que te desafia hoje pode ser exatamente o que vai te fortalecer amanhã.”

Então, antes de dizer “não” tão rápido, antes de ignorar alguém ou fechar uma porta, pense bem. O improvável pode ser exatamente o que você precisa.

Que o improvável sempre venha na minha e na sua vida!

Maysa Bezerra

Estrategista e Storyteller