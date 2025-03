Vai haver eclipse total da Lua nos próximos dias, mas precisamente na madrugada de 14 de março (sexta-feira) e o fenômeno poderá ser observado em todo o Brasil, a olho nu e sem oferecer risco à saúde dos olhos.

O eclipse lunar total ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados – ou quase alinhados – e a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Num eclipse lunar total a sombra que a Terra projeta no espaço encobre totalmente a Lua. Quando esse eclipse lunar ocorrer, a Lua, na fase cheia, estará à frente da constelação da Virgem, diz Telma Cenira Couto da Silva, doutora em Astronomia pela USP (Universidade de São Paulo) e professora aposentada da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso.

Segundo ela, um eclipse total da Lua ocorre em diversas etapas. Inicialmente ocorre um eclipse penumbral, quando a Lua entra na penumbra, parte mais clara da sombra que o nosso planeta produz no espaço. Posteriormente, ocorre o primeiro eclipse parcial quando a Lua entra na umbra, parte mais escura da sombra da Terra. Nessa etapa do eclipse a Lua parece estar “mordida”.

Logo após, ocorre o eclipse lunar total propriamente dito, a totalidade, quando a Lua fica totalmente encoberta pela umbra. Num eclipse lunar total a Lua não fica, necessariamente, vermelha, da cor de sangue. No máximo, a Lua fica avermelhada, que é a sua coloração mais comum. Mas, dependendo da composição da atmosfera no dia do eclipse total, a Lua pode ficar alaranjada, ou amarronzada, por exemplo. A cor da Lua durante um eclipse lunar total depende do espalhamento e da refração das partículas presentes na atmosfera da Terra no transcurso do fenômeno.

Após a totalidade, ocorre o segundo eclipse parcial – quando a Lua parece estar “mordida” do lado oposto ao do primeiro eclipse parcial, e, finalmente, um outro eclipse penumbral. Porém, o eclipse penumbral não é observável já que, nessa etapa, a Lua apenas diminui o seu brilho.

O primeiro eclipse penumbral começará à 0h57 e terminará às 2h09 do dia 14, no horário de Brasília. Para os que seguem o fuso horário de Brasília, como Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, o primeiro eclipse penumbral começará no dia 13, às 23h57.

Para o Acre e algumas cidades do oeste do Amazonas, que seguem o fuso com duas horas a menos em relação a Brasília, essa etapa do eclipse da Lua ocorrerá às 22h57. Porém, a parte visível do eclipse, o primeiro eclipse parcial da Lua, só começará no dia 14 para todas as regiões do Brasil.

Mas, o próximo eclipse total da Lua, tal qual esse em 14 de março, só acontecerá em 26 de junho de 2029. O interessante é que em 2029 haverá outro eclipse lunar total em 20 de dezembro de 2029.