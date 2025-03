Eclipse total da Lua poderá ser visto no Acre na madrugada desta sexta-feira; veja detalhes

Na transição entre a noite de quinta-feira (13) e a madrugada de sexta-feira (14), os acreanos terão a oportunidade de contemplar um dos eventos astronômicos mais impressionantes do ano: um eclipse total da Lua, popularmente chamado de “Lua de Sangue”. Esse fenômeno ocorre quando o satélite natural da Terra fica completamente encoberto pela sombra do planeta, adquirindo um tom avermelhado característico.

O evento celeste terá início à 00h09 (horário do Acre), momento em que a Lua começará a escurecer gradualmente. O ápice do eclipse ocorrerá à 01h26, quando a sombra da Terra cobrirá totalmente a superfície lunar, mantendo-se nessa fase até às 01h58. A partir desse horário, a Lua começará a sair da sombra, encerrando o fenômeno por volta das 05h00, quando a penumbra desaparecerá completamente.

A observação poderá ser feita a olho nu, sem necessidade de telescópios ou outros equipamentos ópticos. Entretanto, as condições meteorológicas podem influenciar a visibilidade. A previsão indica possibilidade de chuvas em algumas regiões do estado, o que pode dificultar a contemplação do fenômeno. Para garantir uma melhor experiência, é recomendável buscar locais elevados e com menor interferência de luz artificial.

Esse será o primeiro eclipse lunar total de 2025 e poderá ser visto em diversas partes do mundo. No Brasil, o fenômeno será visível em praticamente todo o território nacional, mas com condições mais favoráveis na região Norte. Para os apaixonados por astronomia, essa é uma excelente oportunidade para registrar o evento e apreciar a grandiosidade do universo.

Caso o tempo fechado impeça a visualização direta, alguns observatórios e canais especializados em astronomia devem realizar transmissões ao vivo, permitindo que o fenômeno seja acompanhado de forma online. Dessa forma, mesmo aqueles que não conseguirem ver a olho nu poderão testemunhar esse espetáculo celeste de maneira virtual.