O carro mencionado pelos famosos era uma Mercedes-Benz SLR McLaren, avaliada em mais de R$ 2,5 milhões. Em março de 2012, Thor Batista atropelou um ciclista, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e matou Wanderson Pereira dos Santos.

A investigação apontou que o filho do ex-bilionário com Luma de Oliveira dirigia a 135km/h quando acertou o rapaz. Ele foi sentenciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, no ano seguinte, mas foi absolvido em 2015. Na ocasião, os desembargadores apontaram como duvidosas as provas apresentadas contra Thor.