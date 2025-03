Elenco do Vasco fecha semana com trabalho técnico e físico

Com um treinamento técnico e físico, o elenco do Vasco fechou neste sábado, 1º, na Fazendinha, sob o comando do professor Arnaldo Moreira mais uma semana de trabalho para a reta final da fase de classificação do Campeonato Estadual.

“Nossa meta é elevar o nível físico dos atletas. O Estadual parou nesta semana e no retorno todas as partidas serão importantes e decisivas até a definição do título”, comentou Arnaldo Moreira.

Fase de transição

O goleiro Matheus, em fase de recuperação de uma lesão muscular, iniciou o processo de transição. A ideia da comissão técnica é ter o atleta na melhor forma para a partida contra o Rio Branco, último confronto da primeira fase.

Semana cheia

O elenco do Vasco ganha um período de recuperação neste domingo, 2, e volta aos treinos na segunda, 3, na Fazendinha. Os atletas terão uma semana cheia de trabalho visando o confronto contra a Adesg no sábado, 8, no Florestão.