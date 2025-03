Elis Regina completaria 80 anos nesta segunda-feira (17); data terá celebrações pelo país

“É saber o lugar onde se quer chegar. Ela soube disso muito cedo, ela olhou para todo mundo, negou tudo que tava acontecendo: negou a bossa nova – não era isso que ela queria; negou a própria Jovem Guarda – não era isso que ela queria. A Elis não queria turma nenhuma. Eu vejo que, sem traçar nada e sem planejar nada e colocar no papel, a Elis conseguiu chegar talvez até no lugar ainda além do que sonhou quando saiu com seus 36 Cruzeiros na carteira, com o pai, o seu Romeu, pegando um ônibus e chegando no Rio de Janeiro em 1964”, diz.