Em apenas 3 meses, sete pessoas desapareceram em área de mata no Vale do Juruá

Desde o início de 2025, sete pessoas já se perderam na mata, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Josadac Cavalcante. A região do Vale do Juruá abriga diversas comunidades rurais que dependem da floresta para atividades como caça e pesca, aumentando o risco de desaparecimentos.

“Somente nestes primeiros meses do ano, recebemos seis chamados para resgatar pessoas perdidas na selva. Recentemente, fomos acionados para localizar dois caçadores em Ipixuna. Eles saíram para caçar no domingo junto com outros dois companheiros, mas apenas dois conseguiram retornar”, relatou Cavalcante.

Nesta quinta-feira (12), mais um caso foi registrado, desta vez no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul. O Corpo de Bombeiros mobilizou uma equipe para iniciar as buscas.

O comandante ressaltou que as dificuldades de acesso em algumas áreas exigem um planejamento cuidadoso e o uso de equipamentos adequados para garantir a segurança das equipes e das vítimas durante as operações de resgate.