Em meio ao Carnaval, acontece a noite de premiação do Oscar, a honraria mais importante da indústria do cinema.

Neste domingo (2) o fil.e brasileiro Ainda Estou Aqui se sagrou vencedor na categoria Melhor Filme Estrangeiro.

No Tonheiros Bar, localizado no Tucumã, na capital acreana, a transmissão da premiação levou os presentes ao ecstase durante o momento da vitória do longa nacional.

Confira o momento: