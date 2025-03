Em Brasiléia, Rio Acre sobe dois metros nas últimas horas e água vai chegar a Rio Branco, diz Defesa Civil

Após o Rio Acre apresentar estabilidade na medição do meio-dia deste sábado (15), na capital acreana, se mantendo na marca de 15,71 metros, dando a sensação de alívio diante da enchente que já atinge milhares de pessoas, tanto na zona urbana, quanto na zona rural, a previsão é que o manancial volte a subir nas próximas horas.

A informação foi confirmada pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, que tem monitorado de perto o avanço do rio.

“Representa um certo alívio, porém não deve permanecer por muito tempo. Sempre tem uma estabilidade traz um certo alívio, mas não muda absolutamente nada nas atividades da Defesa Civil, infelizmente estamos aumentando a gravidade. De hoje para amanhã era até esperada uma diminuída na subida”, disse.

No entanto, Falcão alertou para o agravamento da situação a partir da próxima segunda-feira (17), quando as chuvas devem se intensificar na bacia do rio.

“Temos um modelo meteorológico para segunda-feira, onde diz que vai intensificar as chuvas. Fora isso, temos nas últimas horas um aumento de dois metros no Rio Acre, em Brasiléia, e essa água vai passar por aqui”, explica.

Outro ponto observado pelo coordenador da Defesa Civil é o aumento do volume de água do Riozinho do Rola, um dos principais afluentes do Rio Acre, que se aproxima dos 16 metros.