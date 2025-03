Em Brasília, governador Gladson Cameli pede apoio para realização de obras e ações no estado

Apoio para avanços em obras no estado, como a nova Maternidade de Rio Branco e a BR-364, além de questões como as enchentes e a garantia de recursos previstos para o estado no Orçamento da União são alguns dos assuntos tratados pelo governador Gladson Camelí em Brasília.

Nesta quarta-feira, 13, ele se reuniu com o secretário especial da Presidência da República, André Ceciliano. Entre as questões abordadas, pediu apoio para a liberação de recursos para avanços nas obras da nova Maternidade e reforçou a importância da continuidade das obras da BR-364.

Sobre a nova Maternidade, lembrou tratar-se de um dos maiores projetos de infraestrutura em saúde do Norte do país, com investimentos de R$ 77,7 milhões, sendo R$ 45 milhões de recursos federais e R$ 34 milhões de recursos de contrapartida do governo do Estado.

“São investimentos para avançar ainda mais no atendimento digno às mães e seus recém-nascidos da capital e do interior do estado, fazendo frente às necessidades atuais e investindo nas gerações futuras”, disse o governador na reunião, que também contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, e do chefe de gabinete do governador, José Messias.

Gladson Camelí também agradeceu o trabalho do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), principalmente na recuperação da BR-364, e reforçou a necessidade de manutenção dos investimentos nessa rodovia essencial para a população acreana.

Ainda nesta quarta-feira, Gladson Camelí se reuniu com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis e de deputados estaduais e federais. Entre os assuntos, solicitou apoio para a garantia dos recursos previstos para o estado pela bancada federal acreana no Orçamento da União de 2025, que ainda será votado pelo Congresso Nacional.

“O Acre precisa desses recursos, sejam destinados para o estado ou para os municípios, porque são para atender a população, e meu grande objetivo é o cuidado com as pessoas”, lembrou o governador.

“Para isso, precisamos de recursos federais indicados pelas emendas parlamentares do Orçamento da União feitas por nossa bancada federal”, reforçou a vice-governadora Mailza Assis.

Receberam resposta positiva de Ciro Nogueira, a quem o governador, junto com a vice-governadora, entregou um portfólio com o balanço das iniciativas realizadas no estado desde a sua primeira gestão até 2024.

Também participaram desse encontro a deputada federal Socorro Neri e os deputados federais Zezinho Barbary e José Adriano, além dos deputados estaduais Manoel Moraes e Nicolau Júnior.

Na quinta-feira, 13, o governador Gladson Cameli deverá reunir-se com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para tratar sobre o problema das enchentes que começam a ocorrer no Acre, o que levou o governo a decretar situação de emergência no estado na última segunda-feira, 10