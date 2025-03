Em meio à enchente, buraco se forma às margens do Rio Acre, no bairro da Base; veja o vídeo

O Rio Acre atingiu a marca de 14,20 metros no inicio da tarde desta segunda-feira (10), segundo dados divulgados pela Defesa Civil Municipal, ultrapassando a cota de transbordamento. Em meio a situação que tem causado preocupação as autoridades, o ContilNet fez um registro de um imenso buraco no bairro da Base, na capital.

Nas imagens é mostrado a erosão que pode causar ainda mais problemas com a cheia do manancial, que até o momento ainda não foi sinalizada.

O buraco encontra-se em frente a um famoso bar e restaurante de Rio Branco, que já se prepara para a subida das águas no local.

Para o enfrentamento das alagações, a prefeitura do município já inicio um plano de contingencia para abrigar as famílias e animais atingidos pela cheia na região.

Veja o vídeo: